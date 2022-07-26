Москва, , 13:56 — REGNUM На данный момент встреча президента России Владимира Путина с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером не планируется, однако такие контакты не исключены. Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Герхард Шрёдер (сс) Ashraf Tabatabaei. mehrnews.com

«Насколько нам известно… он (Шрёдер — ред.) действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день глава Российского государства менее активно поддерживает контакт с экс-канцлером ФРГ, чем, когда тот занимал этот пост.

При этом ранее корреспондент немецкого телеканала NTV рассказал, что Герхард Шрёдер находится в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в качестве ростков здравого смысла расценивают в Администрации президента России решение Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград.