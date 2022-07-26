Стокгольм, , 13:57 — REGNUM Украинские учителя, вынужденные покинуть свою страну, в настоящее время активно проходят обучение в Университете Мальмё, чтобы этой осенью иметь возможность работать в шведских школах. Об этом 26 июля сообщила новостная служба ТТ.

Флаг Швеции Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

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Как пишут журналисты, сейчас украинские учителя получают базовые знания о шведской школьной системе и отношениях между учителем и учеником. Кроме того, в расписание подготовительных курсов включены такие темы, как права человека, вопросы культуры и демократическая миссия школы.

«Они обладают фантастической компетенцией, которой должны воспользоваться муниципалитеты», — отметила преподаватель Университета Мальмё Кристина Йонссон, которая подготавливает украинских педагогов.

Курс продолжительностью четыре недели является первым из курсов, организованным в Швеции Национальным советом по образованию. Успешно прошедшие обучения учителя будут помогать шведским коллегам с украинскими детьми, которые посещают шведские школы.