Москва, , 13:55 — REGNUM Наращивание производства неона в России увеличит добавленную стоимость внутри страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Фрагмент инсталляции «Неоновый город» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Россия является одним из ведущих производителей инертных газов в мире, обеспечивая порядка 30% мировой потребности промышленности.

Неон и его смеси, например, используются в вывесках, лазерных установках, системах литографии, которые применяются при производстве микросхем — от смартфонов и компьютеров до автомобилей.

Однако после введения запрета на экспорт до конца 2022 года, вероятно, планируется экспорт готовой продукции для чего потребуется нарастить производство неона после ухода с рынка двух крупнейших украинских предприятия.

Данное решения министерства торговли РФ обеспечит дополнительные рабочие места, а главное увеличит добавленную стоимость внутри страны, что является важным фактором перестройки экономики России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России производство неона будет настолько увеличено, что страна сможет обеспечить четвёртую часть мировых потребностей в этом газе, заявил министр торговли страны Денис Мантуров.

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