* талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, , 13:52 — REGNUM В афганской провинции Забуль талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) держат в тюрьмах больше несовершеннолетних заключённых, чем взрослых. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Тюрьма AlexVan

Согласно местным источникам, в провинциальной и уездных тюрьмах Забуля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) содержат взрослых заключённых недолго, но детей в основном оставляют.

По словам собеседников, сотни несовершеннолетних заключённых в настоящее время находятся в провинциальной и уездных тюрьмах провинции.

Недавно американское издание опубликовало статью, которая показывает, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, жестокое обращение с детьми усилилось.