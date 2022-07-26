Брюссель, 26 июля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Португалия не готова для решения газового вопроса в рамках Евросоюза к кризису в энергосистеме. Об этом заявил министр окружающей среды страны Дуарте Кордейру.

Флаг Португалии

Слова министра, сказанные перед началом встречи руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе, приводит португальское издание Expresso.

«Мы не можем создать кризис в энергосистеме для того, чтобы добиться решения газового кризиса», — заявил Кордейру.