* запрещённая в России организация

Москва, 26 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Радикалы в Афганистане хотят дать детям «не простое религиозное обучение, а военно-религиозное воспитание в духе джихада. Это массовая подготовка детей и подростков по джихадистским программам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вдоль границ постсоветских республик», — заявил ИА REGNUM 26 июля руководитель аналитического центра Российского общества политологов, ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

United Nations Афганистан

По мнению политолога, «пропаганда — не единственная сфера, в которой талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют детей».

«Вторая область — гораздо более серьезная. В северном Афганистане началась реформа медресе. В зоне, граничащей с постсоветской Средней Азией, создаются новые учебные заведения по методологиям «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — рассказал собеседник редакции.

Серенко пояснил, что новые медресе «планируют открыть в каждом уезде каждой северной провинции Афганистана».

«В программе реформ предусмотрено открытие не менее трех учебных заведений на провинцию, в каждом из которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят обучать от 100 до 300 подростков и детей», — сказал эксперт.

Руководитель аналитического центра напомнил, что в Афганистане 400 уездов «и хотя детей будут обучать пока только на севере, реформа касается всей страны».

Андрей Серенко «Если мы пока говорим о севере — это около 200 провинций. Умножаем их на количество медресе — получаем 600. Приблизительное количество учеников в каждом медресе — около 200 человек. В сумме получаем около 120 тысяч детей, которые будут учиться по талибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) программам. Это не просто религиозное обучение, а военно-религиозное воспитание в духе джихада. Это массовая подготовка детей и подростков по джихадистским программам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вдоль границ постсоветских республик».

Эксперт уверен, что в этих медресе «будут учиться маленькие таджики, туркмены, киргизы, которые являются гражданами Афганистана».

«Это огромная новая сеть по подготовке нового поколения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заключил политолог.

* организация, деятельность которой запрещена в РФ

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