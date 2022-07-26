Москва, 26 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Перспектива развития московских девелоперов стимулирует региональных игроков менять подход к реализации проектов и усиливать бренды. Об этом 26 июля ИА REGNUM заявил CEO и основатель DUGA Real Estate Branding, которое специализируется на специализируется на бренд-девелопменте, Юрий Нарвин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

В июне и июле 2022 года специалисты DUGA отметили, что в московские агентства за разработкой бренда всё чаще начали обращаться региональные девелоперы. По словам Нарвина, всего за месяц специалисты компании провели переговоры не менее чем с десятью застройщиками из разных регионов, тогда как обычно с запросами обращаются не более одного-двух, основной запрос на брендинг всегда исходит от представителей московского рынка.

Эксперт утверждает, что нетипичную ситуацию заметили большинство игроков брендингового рынка, а также коллеги из смежных областей, связанных с девелопментом.

Так, по мнению основателя «Школы Девелопера» и директора по развитию и консалтингу KEY CAPITAL Эвелины Ишметовой, активность девелоперов — явление, в принципе, повсеместное, оживились застройщики и в столицах, и в регионах: «Создание более привлекательной упаковки является логичной реакцией в период сложностей, повышенной конкуренции и снижения спроса. Но в долгосрочной перспективе выиграют те, кто кроме упаковки сконцентрировал внимание на самом продукте, детальнее его проработал с точки зрения ориентации на свою аудиторию и лучше понял продуктовые решения».

Для крупных московских девелоперов региональные рынки давно представляют особый интерес. Стремительный рост конкуренции в столице, а также дефицит земельных участков в интересных локациях уже несколько лет стимулирует федеральных девелоперов обращаться к менее насыщенным рынкам. Так, крупнейший игрок девелоперского рынка — ПИК — строит проекты уже в 12 городах России, не считая Москвы и Московской области. Девелоперская группа «Самолет», которая работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области, заявляет свои планы на Дальний Восток, Екатеринбург, строит в Краснодарском крае. ГК ФСК, кроме своего «материнского» Московского региона, строит также в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Калужской области.

«Московский рынок девелопмента накопил огромную экспертизу и является одним из самых прогрессивных и быстро развивающихся не только на российском, но и мировом уровне. С этой экспертизой московские девелоперы идут в регионы, и это огромный вызов для рынка», — пояснил Нарвин.

Он добавил, что перед региональными застройщиками сейчас стоит непростая задача создавать проекты столичного уровня, поскольку на своем поле им приходится конкурировать с девелоперами из Москвы и Санкт-Петербурга, которые задают очень высокую планку: «Мы ведем переговоры с застройщиками из Астрахани, Тюмени, Пензы, Владивостока. Все обращаются с разными запросами — от разработки территориального бренда, разработки брендов ЖК, обновления или создания бренда девелопера до продуктовых и коммуникационных задач. Но во всех случаях мы видим желание создавать качественные, масштабные проекты с системным подходом к маркетингу и брендингу. Так, мы были потрясены подходом наших партнеров в Якутии, которые занимаются сейчас масштабным проектом комплексного развития территории. Проект включает в себя не только застройку, причем весьма разноплановую — от массового жилья до премиума, но и огромный блок инфраструктуры. В июне мы приступили к разработке бренда для премиального проекта на Дальнем Востоке, который находится на второй линии от моря — проект столичного уровня по многим параметрам, абсолютно уникальный. Такой подход диктуют современные реалии: либо девелоперы из других городов России включатся и быстро наверстают упущенное время, прокачают свою экспертизу по всем областям, от маркетинга до технологий, либо их попросту сметут крупные московские игроки».