Таллин, 26 июля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Эстония практически не выдает визы россиянам, но вынуждена впускать их на свою территорию из-за шенгенского визового соглашения. Об этом министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил в эфире государственного радио Vikerraadio.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Он напомнил, что другие страны Евросоюза продолжают выдавать визы российским гражданам. Ляэнеметс заявил, что владельцам этих и ранее выданных шенгенских виз нельзя запретить въезд в Эстонию: «У нас есть единое Шенгенское пространство для передвижения, а это значит, что в Эстонию могут приезжать люди с визами из других стран, и нашу страну зачастую используют как транзитную».

Министр готов обсудить возможность введения запрета на получение работы в Эстонии обладателям таких шенгенских виз: «Мы могли бы рассмотреть такой вариант, что гражданин РФ, въехавший в Шенгенскую зону по визе из другой европейской страны, не мог бы устроиться на работу в Эстонии. Что-то подобное сделать можно».

По словам министра внутренних дел, единственным способом ограничить доступ российских туристов в Европу и Эстонию было бы введение санкций в Евросоюзе в целом. «Если за них выступают только страны Прибалтики и Польши, то влияние будет минимальным», — отметил Ляэнеметс.

Он подчеркнул, что Эстония готова предложить включить в новый пакет санкций ЕС против России полный запрет на посещение россиянами стран ЕС.

«Старания должны быть максимальными — на уровне всего Европейского союза, я думаю, нужно сказать «да». Мы должны лишь договориться о том, кто инициирует это от имени правительства», — сказал Ляэнеметс.