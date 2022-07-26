Москва, , 13:48 — REGNUM В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом людям из групп риска рекомендуется вернуться к масочному режиму в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Масочный режим Duma.gov.ru

«В условиях роста числа выявленных случаев COVID-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма «Омикрон», сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также использованию антисептических средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки в России выявлено более 6,1 тыс. новых случаев коронавируса, скончались от COVID-19 47 человек.