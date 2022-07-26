Москва, , 13:48 — REGNUM Россия отреагирует негативно, если Финляндия решит отменить выдачу виз гражданам РФ. Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Насколько мы понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию — вполне объяснимую и прогнозируемую», — заявил Песков.