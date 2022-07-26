Москва, 26 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Приглашение выступить на соревнованиях в Китае в октябре получили российские гребцы. Об этом 26 июля заявил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

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«Китай пригласил российскую команду принять участие в одном из своих турниров в октябре», — приводит слова Свирина ТАСС.

Он добавил, что турнир и место его проведения уточняются. Теперь в ФСГР будут определяться, какой состав команды отправится на соревнования.

По словам Свирина, поездка будет зависеть от эпидемиологической ситуации, поскольку, чтобы посетить Китай, нужно пройти семидневный карантин.