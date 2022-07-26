Самара, , 13:50 — REGNUM 26 человек, в том числе двое детей погибли на воде в текущем году в Самарской области. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Водолаз Главное управления МЧС по Республике Алтай 04.mchs.gov.ru

Сообщается, что с начала 2022 года в регионе произошло 39 происшествий на воде. При этом трагедии с участием детей произошли на озере Подстепновка в одноименном поселении и на озере Ладное в Кинеле.

Отмечается, что 57 человек удалось спасти. Сотрудники спасательного ведомства просят жителей быть осторожными и отдыхать только на оборудованных пляжах.

Сообщается, что в Самарской области оборудовано 44 пляжа, в том числе 10 оборудованных пляжей функционируют в Самаре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области области утонул моторист теплохода.