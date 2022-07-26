Москва, 26 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Возобновление печати банкнот номиналом 5 и 10 рублей связано текущим уровнем инфляции и тем, что монеты дороже в производстве, заявил корреспондентуИА REGNUM26 июля зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынкуАркадий Свистунов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«То, что ЦБ не отказывается от выпуска этих купюр опять же говорит о том, что с инфляцией в общем-то на сегодняшний день все более-менее нормально», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что решение о возврате купюр связано с себестоимостью производства металлических денег. Также они тяжелы в обработке и создают повышенные комиссии при обороте денег и дополнительные издержки для юрлиц, добавил Свистунов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Центробанк России может возобновить печать пятирублёвой и десятирублёвой купюр образца 1997 года.