Пекин, 26 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Космонавты миссии «Шэньчжоу-14» открыли люк первого лабораторного модуля «Вэньтянь» китайской космической станции и вошли в модуль в 10:00 по пекинскому времени 25 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Nol.hu Тяньгун-2

Это был первый раз, когда китайские астронавты вошли в лабораторный модуль на орбите. Модуль «Вэньтянь», запущенный днем 23 июля, состыковался с передним портом основного модуля «Тяньхэ» в 3:13 по пекинскому времени 25 июля.

Космонавты проведут на орбите такие работы, как контроль ориентации комбинации космической станции, ползание малой механической руки и испытание комплекса большого и стрелкового оружия. Они также будут использовать шлюзовую кабину и небольшую механическую руку «Вэньтянь» для выполнения внекорабельных действий.