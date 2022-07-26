София, 26 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Полиция столицы Болгарии Софии выписала сотни предупреждений в отношении граждан, не соблюдающих новые противоэпидемиологические правила. Об этом 26 июля сообщает болгарская газета «Телеграф».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в масках

По свидетельствам очевидцев, многие горожане демонстративно отказываются надевать медицинские маски на улице и игнорируют использование антисептических средств.

При этом в данный момент правоохранителям запрещено штрафовать «отказников» или применять в их отношении какие-либо другие санкции.

Согласно официальной информации, с 26 июля в Софии введено обязательное ношение медицинских защитных масок в транспорте, а также в кафе, кинотеатрах, торгово-развлекательных центрах и других общественных местах. Как утверждают в Управлении здравоохранения софийской мэрии, нововведение связано с резким увеличением количества случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.