* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 26 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат арестован Суфи Хумаюн Муджахидзаде, один из командиров джихадистов, связанных с Исмаил Ханом. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Connor Tarter Арест

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Суфи Хумаюна в районе «Пуле-Кальбача», в девятом округе города Герат.

Согласно источникам, арест бывшего командира джихадистов был произведён после того, как два дня назад неизвестные лица убили одного талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ранили ещё троих в районе «Пуле-Кальбача».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по этому поводу. Отметим, что радикалы в других провинциях также производят произвольные аресты.

Напомним, Исмаил Хан, также известный как Туран («капитан») Исмаил — афганский политический и государственный деятель, крупный полевой командир афганских моджахедов в период Афганской войны (1979-1989) и Гражданской войны в Афганистане (1992-2001). До Апрельской революции 1978 года — капитан афганской армии — отсюда прозвище. В дальнейшем, в различные периоды неоднократно занимал пост губернатора провинции Герат. Входил в коалиционное правительство Афганистана, был министром водного хозяйства и энергетики. В августе 2021 года во время падения Герата взят в плен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вскоре отпущен, уехал в Иран.