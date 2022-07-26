26 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В самом крупном океанариуме России во Владивостоке на острове Русский разразился скандал - в сети появились фото и видео, на которых видно, что морские животные мучаются от болезни. Руководство учреждения заверяет, что работа дельфинария приостановлена из-за «романтического настроения» животных. Так что же на самом деле парализовало Приморский океанариум - любовная тоска или страшная инфекция?

Валерия Иванова, , 14:41 — REGNUM В телеграм-каналах Приморья обсуждают состояние океанариума Владивостока и его морских обитателей. Опубликованы видео и фото, на которых животные выглядят нездоровыми.

Приморский океанариум zspk.gov.ru

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Телеграм-канал dpskontrol_125rus пишет, что 24 июля неизвестные сказали, что они сотрудники океанариума, и передали фото и видео с белухами и моржом, якобы сделанные на острове Русский во Владивостоке.

«Посмотрев их, я ужаснулась! На видео видна белуха (якобы Лер), у которой рот в язвах и её тошнит страшной, кроваво-коричневой массой. На другом видео — морж (якобы Миша), у которого окровавлен рот. Также на видео виден пол, на котором размазана темно-коричневая жижа с кусками чего-то, а ещё запечатлены белушки и морж, которые теребят в воде бассейна куски пластика. Что это? Оторванная гидроизоляция?!

На фото видна белушка (якобы Калина), у которой над глазом оторван кусок кожи. Неизвестные, представившиеся сотрудниками владивостокского примокеанариума, сказали, что там сейчас «временно приостановлена работа дельфинария», т. к. они «отказались вести шоу» — у моржа уже несколько месяцев сильнейшая диарея.

Также неизвестные сказали, что «у одной из афалин обнаружен золотистый стафилококк, вызывающий сложно излечимые заболевания у людей (сепсис, пневмонию). Из-за качества воды гибнут и рыбы тоже. Действительно ли на фото и видео примокеанариум — я не знаю», — сообщил автор канала.

При этом 21 июля на официальном сайте океанариума появилось объявление, что временно приостановлена работа дельфинария:

«Один из артистов, блистательный морж Миша, ушёл в незапланированный отпуск в связи с романтическим настроем, вызванным природными инстинктами. Надеемся, что в скором времени любовная тоска прекратит терзать нашу звезду и программа снова будет радовать наших гостей».

Приморский океанариум A. C. Tatarinov

В другом телеграм-канале «Восток-медиа» сообщается, что сотрудники океанариума во Владивостоке подняли бунт:

«Руководство океанариума рассказывает о «романтическом настроении» животных, по причине которого временно прекращены выступления. Но руководитель дельфинария утверждает обратное — Игорь Костычев рассказал, что в дельфинарии царит антисанитария, а морские артисты элементарно больны».

Под постами приморцы жалеют животных:

«Сердце кровью обливается, как жалко морских артистов», «Допекли сотрудников, раз вышли к СМИ».

«Слушайте, ну эти шокирующие видео из Приморского океанариума должны стать предметом серьёзных разбирательств! Не думаю, что бывшие тренеры стали бы врать обо всём этом! Невыносимо на это всё смотреть!» — поддержал телеграм-канал «Дерзкий Владивосток»

Как сообщало ИА REGNUM, разведение и производство собственной кормовой базы начнет Приморский океанариум, являющийся самым крупным в России, для содержащихся в нём морских животных и гидробионтов на фоне возможности прекращения зарубежных поставок из-за антироссийских санкций.