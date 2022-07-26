Мадрид, 26 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Национальная полиция Испании арестовала 90 человек в разных провинциях, которые продавали внутри страны поддельные документы, изготовленные в турецком Стамбуле и проданные клиентам по разным ценам. Об этом пишет агентство EFE.

Паспорта Евросоюза

Согласно полученным данным, преступники продавали паспорта по 1000 евро, виды на жительство — по 750 евро, шенгенскую визу — по 500 евро и водительские права - по 350 евро.

Как сообщило Главное управление полиции, организация, которая, как утверждается, получила прибыль в размере около миллиона евро, использовала социальные сети для вербовки своих клиентов, которые оплачивали половину суммы заказанного документа через компанию по переводу денег. Клиент также предоставлял свои личные данные через сообщения на мобильном телефоне.