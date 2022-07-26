Южно-Сахалинск, , 13:39 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 26 июля в своём телеграм-канале сообщил о гибели 12 бойцов Росгвардии, уроженцев островного региона в ходе специальной операции в защиту Донбасса.

Скорбь

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Погибли подполковник полиции Олег Востриков, майор полиции Алексей Иванушкин, капитан полиции Евгений Корочкин, старший сержант полиции Андрей Афанасьев, старший лейтенант полиции Артём Акантьев, старший сержант полиции Евгений Забусов из Южно-Сахалинска, майор полиции Дмитрий Полянский из Анивского района, младший сержант полиции Дмитрий Селяков из Корсакова, старшина полиции Анатолий Кравченко, лейтенант полиции Алексей Ходюков, старший лейтенант полиции Владимир Меньшенин из Долинского района, сержант полиции Павел Протещенко из Томаринского района.

«Они отдали свои жизни, защищая безопасность каждого из нас. Память об этих героях будет жить в сердцах сахалинцев и курильчан. От имени Правительства Сахалинской области выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы все скорбим об этой тяжелой утрате», — написал Лимаренко.

Губернатор островного региона заверил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь в организации захоронений, решении жилищных проблем, устройстве детей в образовательные учреждения, летние лагеря. Они получат выплату в сумме 1 млн рублей.

Губернатор Сахалина сообщил о гибели 12 бойцов Росгвардии в спецоперации в защиту Донбасса Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко

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