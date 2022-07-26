Южно-Сахалинск, 26 июля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 26 июля в своём телеграм-канале сообщил о гибели 12 бойцов Росгвардии, уроженцев островного региона в ходе специальной операции в защиту Донбасса.

Скорбь

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«Они отдали свои жизни, защищая безопасность каждого из нас. Память об этих героях будет жить в сердцах сахалинцев и курильчан. От имени Правительства Сахалинской области выражаю искренние соболезнования родным и близким. Мы все скорбим об этой тяжелой утрате», — написал Лимаренко.

Губернатор островного региона заверил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь в организации захоронений, решении жилищных проблем, устройстве детей в образовательные учреждения, летние лагеря. Они получат выплату в сумме 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские нацисты подвергли артиллерийском обстрелу Киевский район Донецка.