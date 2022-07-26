Джуно , США, 26 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В рамках Циркумполярного совета инуитов (ЦСИ) представители четырёх арктических стран обсудили дальнейшую судьбу коренных народов. Собрание под названием «Инуиты — сила и мир» было виртуальным. В нем участвовали делегации из России, США, Канады и Дании. Об этом сообщает Alaska Public Media.

Ansgar Walk Инуиты

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Работе организации, представляющей инуитов на российской Чукотке, Аляске, в Канаде и Гренландии, мешают те же беспорядки, которые перевернули весь остальной мир — политическая поляризация, пандемия COVID-19 и украинский кризис.

Джим Стоттс, руководитель отделения ЦСИ на Аляске, открывая мероприятие, заявил, что он не думал, что ситуация в Соединенных Штатах может ухудшиться.

«Четыре года назад, когда я выступал на последней генеральной ассамблее ЦСИ, состоявшейся в 2018 году в Уткиагвике, я не думал, что ситуация в Соединенных Штатах может ухудшиться. Тогда я сказал, что, похоже, идет война за душу Америки. Это была середина правления администрации Трампа, термин «изменение климата» был почти запрещен правительством, а проблемы инуитов были отложены в сторону», — заявил Стоттс.

Он также отметил, что политическая поляризация продолжается, расизм процветает, а права меньшинств и женщин подрываются. На этом фоне трудно продвигать повестку для инуитов.

Джим Стоттс утверждает, что специальная военная операция на Украине поставила в тупик международное сотрудничество в Арктике, остановив большую часть работы Арктического совета и других организаций.

Глава делегации Чукотки выступила в защиту политики России.

«Мы, эскимосы Чукотки, которые живут в России, хотели бы выразить государственную поддержку нашему главнокомандующему за то, что он делает прямо сейчас <…> Мы надеемся увидеть уважение к нашим патриотическим чувствам, то, как мы поддерживаем нашего президента, потому что мы являемся частью нашей страны», — сказала Любовь Таян в своем выступлении.

Любовь Таян описала происходящее как защиту демократии и свободы.

«Прямо сейчас мы собираемся приложить все наши усилия, чтобы мы могли предотвратить распространение нацизма, которое мы сейчас наблюдаем на Украине. Это также повлияет на жизнь в инуитском нунаате», — добавила она.

ЦСИ получил временный консультативный статус в Международной морской организации. Организация может участвовать в обсуждении вопросов регулирования арктического судоходства, таких, как использование мазута, загрязнение, шум судов и осведомленность о морском движении.

ЦИА также завершила проект, в рамках которого были разработаны протоколы этического взаимодействия с местными сообществами ученых и промышленников, работающих на арктической родине инуитов.

Ассамблея завершилась принятием декларации и избранием нового международного председателя Сары Олсвиг из Гренландии, которая будет работать в течение следующих четырех лет, сменив Дейли Самбо Дороу из Аляски.

В декларации подробно изложены принципы и цели ICC на ближайшие годы, включая продолжение действий по борьбе с изменением климата, защиту ресурсов океана, стремление к справедливости и защиту более свободного передвижения инуитов через национальные границы.

Личная встреча делегатов запланирована на июль 2023 года в Илулиссате, Гренландия.

Отметим, что Циркумполярный совет инуитов — международная неправительственная общественная организация инуитов четырех стран: Канады, США, Дании и России (Чукотка). Решение о создании организации было принято в 1977 году в Барроу на Аляске.

Как сообщало ИА REGNUM, без участия России как самого большого государства в Арктике арктический или панарктический формат сотрудничества представить сложно, однако Москва остается открытой к сотрудничеству и в том числе с неарктическими странами. Об этом 25 июля заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического советаНиколай Корчунов в ходе конференции «Подъем затопленных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана» в Мурманске.

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