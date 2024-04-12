Будапешт, 21 марта, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Attila Volgyi/Global Look Press Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши сообщил 21 марта ТАСС, что Орбан отправил поздравление после того, как о победе Путина объявили официально.

«Премьер-министр отметил, что ему приятно, что сотрудничество между Венгрией и Россией основано на взаимном уважении и это позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней очень сложной геополитической ситуации», — сказал Хаваши.

Он добавил, что в письме также говорится о готовности Венгрии к расширению сотрудничества с Россией в тех сферах, которые не ограничены международным правом.

Как сообщало ИА Регнум, иностранные лидеры начали поздравлять Путина с победой на президентских выборах 18 марта. В этот день ему позвонили президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Они отметили, что итоги голосования показали широкую поддержку внешней и внутренней политики, которую проводит Путин.

18 марта российского лидера поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На следующий день с поздравлениями позвонили президенты Туркмении и Ирана Сердар Бердымухамедов и Эбрагим Раиси. 20 марта его поздравил премьер-министр Индии Нарендра Моди, 21 марта — президент ЮАР Сирил Рамафоса. Также Путина поздравляли лидеры других государств.

Центризбирком России 21 марта опубликовал официальные итоги голосования на президентских выборах, Путин победил, получив 87,28% голосов. При этом глава ЦИК Элла Памфилова заявила о рекордной явке на президентских выборах за историю новейшей России — 77,49%. Проголосовали 87 113 127 человек.