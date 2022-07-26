Москва, 26 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В случае отказа Евросоюза в предоставлении гражданам России шенгенских виз реакция будет крайне негативной. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло, — сказал Песков 26 июля в ходе общения с журналистами. — Будем надеяться, что и не найдёт».

Он предупредил, что любые подобные действия в отношении российских граждан повлеку контрмеры и ответную реакцию, что «вполне объяснимо и прогнозируемо».

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия продолжает выдавать гражданам России шенгенские визы.