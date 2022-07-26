Томск, , 13:38 — REGNUM Томский областной суд удовлетворил требования прокуратуры о сокращении сроков расселения 20 аварийных многоквартирных домов в Томске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ветхое жилье Марина Каширская © ИА REGNUM

В сентябре 2021 года, по итогам проверки выяснилось, что городская администрация признала 20 зданий аварийными, запланировав их расселение до 2025 года. Однако в прокуратуре посчитали запланированные сроки неразумными, потребовав их сократить.

Советский районный суд Томска подтвердил законность требований надзорного ведомства, однако власти города подали апелляцию. Чиновники указывали, что доказательств реальной угрозы жизни и здоровью жильцов нет.

«Обоснованность заявленных требований подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, свидетельствующими о том, что эксплуатация домов является небезопасной в связи с их значительным физическим износом и нахождением несущих конструкций и внутридомовых инженерных систем в аварийном состоянии», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим судебная коллегия облсуда оставила решение суда первой инстанции без изменения.