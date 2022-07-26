Пекин, 26 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Китайский корабль космического слежения «Юаньван-3» вернулся в порт приписки в после завершения трех миссий по мониторингу на море 25 июля, сообщает агентство Синьхуа.

Newsstatic.rthk.hk Запуск космического корабля «Шэньчжоу-11»

За 60-дневный рейс судно проплыло более 16 000 морских миль, выполнив миссии, включая отслеживание и мониторинг запуска космического корабля с экипажем «Шэньчжоу-14». Это был ужей 100-й рейс судна. После возвращения в порт он пройдет техническое обслуживание для подготовки к дальнейшим полетам.

Введенный в эксплуатацию 18 мая 1995 года, корабль представляет собой китайский космический корабль слежения второго поколения. Он выполнял задачи морского слежения и мониторинга космических аппаратов, включая космические корабли «Шэньчжоу», лунные зонды «Чанъэ» и спутники «БэйДоу».