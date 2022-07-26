Тель-Авив, Израиль, 26 июля 2022, 13:36 — REGNUM Ситуация с возможной ликвидацией в России агентства «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, заявил 26 июля президент Израиля Ицхак Герцог.
Также Герцог добавил, что он работает по этому вопросу в сотрудничестве с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля российский Минюст направило в Басманный суд Москвы просьбу ликвидировать связанное с еврейской диаспорой в России агентство «Сохнут».
Двадцать четвертого июля премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что для Израиля являются важными отношения с Россией, а закрытие офисов агентства «Сохнут» на российской территории станет серьёзным событием и повлияет на них.
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