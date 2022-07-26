Тель-Авив, Израиль, 26 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Ситуация с возможной ликвидацией в России агентства «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, заявил 26 июля президент Израиля Ицхак Герцог.

495756 Израиль

«Я использую два средства (в ситуации с агентством). Первое — есть вещи, для которых лучше тишина. Я думаю, что, чем меньше мы говорим, тем лучше будет, и это позволит должным образом урегулировать весь этот вопрос», — сказал он в эфире 13-го канала израильского телевидения.

Также Герцог добавил, что он работает по этому вопросу в сотрудничестве с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

«Мы работаем ради государства Израиль и еврейского народа. Мы сотрудничаем, и всегда, когда я могу помочь, я помогаю», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля российский Минюст направило в Басманный суд Москвы просьбу ликвидировать связанное с еврейской диаспорой в России агентство «Сохнут».

Двадцать четвертого июля премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что для Израиля являются важными отношения с Россией, а закрытие офисов агентства «Сохнут» на российской территории станет серьёзным событием и повлияет на них.

Читайте также: В МИД России прокомментировали ситуацию с агентством «Сохнут»