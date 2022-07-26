Москва, 26 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» выступит с заявлением по ситуации с газопроводом «Северный поток». Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы обязательно попросим наших коллег в «Газпроме» с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем. В целом еще раз повторяю, да, действительно, есть неполадки с турбинами, турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути», — сказал он.

Также представитель Кремля уточнил, что существуют определенные неполадки с другой турбиной и над этой ситуацией работает Газпром, а также добавил, что антироссийские санкции усложняют решение этого вопроса.

«Еще раз повторяю, ситуация критически осложняется теми ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны. Не будь этих ограничений, все осуществлялось бы, все ремонтные работы, и гарантийные, и ремонтные, и сервисные работы осуществлялись бы в обычном, рутинном, оперативном порядке, не приводя к таким ситуациям, которые мы видим сейчас», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высокой оценке действий российских спецслужб, сорвавших операцию украинской разведки.