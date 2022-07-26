Таллин, , 13:34 — REGNUM

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на утро понедельника, 25 июля, в больницах Эстонии находились 133 человека, из них 66 пациентов нуждались в госпитализации из-за симптоматического Covid-19. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в стране увеличилась на 28%. Среднее число госпитализаций в связи с Covid-19 за последние семь дней увеличилось с 6,9 до 8,7. Вероятно, число госпитализированных пациентов с Covid в ближайшие дни превысит 150, отметил Департамент здоровья.

Сообщается, что коэффициент заражаемости R остается на уровне 1,2. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, риск распространения коронавируса в Эстонии пока остается на среднем уровне.

За неделю скончались восемь пациентов в возрасте от 42 до 90 лет. Пять из них не были вакцинированы.