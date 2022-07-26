Москва, , 13:34 — REGNUM В Кремле высоко оценили работу ФСБ по раскрытию операции по угону российских самолетов. Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Все оценки здесь даны как раз теми, кто сообщал об этом, то есть Федеральной службой безопасности. Вы видите, что информации полно. Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков. Поэтому ну вот такая оценка. Оценка высокая, да», — заявил Песков.

Напомним, ранее в ФСБ заявили о раскрытии и пресечении операции Главного управления разведки Минобороны Украины, которую курировали спецслужбы НАТО.