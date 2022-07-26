Москва, 26 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Кремле высоко оценили работу ФСБ по раскрытию операции по угону российских самолетов. Об этом 26 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Все оценки здесь даны как раз теми, кто сообщал об этом, то есть Федеральной службой безопасности. Вы видите, что информации полно. Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков. Поэтому ну вот такая оценка. Оценка высокая, да», — заявил Песков.

Напомним, ранее в ФСБ заявили о раскрытии и пресечении операции Главного управления разведки Минобороны Украины, которую курировали спецслужбы НАТО.