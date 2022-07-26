Пекин, , 13:34 — REGNUM Высокопоставленный китайский законодатель Ван Чен подчеркнул, что работа, связанная с профилактикой и лечением редких заболеваний, должна быть поставлена на более прочную правовую основу, сообщает агентство Синьхуа.

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Ван, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского Собрания народных представителей (ВСНП), выступил с этим заявлением в пятницу во время исследовательской поездки в Пекин, посвященной верховенству закона в профилактике и лечении редких заболеваний.

Ван подчеркнул необходимость укрепления потенциала для профилактики и лечения редких заболеваний, решения насущных трудностей и проблем, которые вызывают большую озабоченность у людей, и защиты здоровья людей.

Ван присутствовал на встрече, чтобы заслушать доклады соответствующих правительственных ведомств и обменяться мнениями с экспертами. Он также посетил Центр оценки лекарственных средств Национального управления по лекарственным средствам, а также больницу Медицинского колледжа Пекинского союза.