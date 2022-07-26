Калининград, 26 июля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Калининградской области прирост заболевших коронавирусной инфекцией за неделю составил 75%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 июля заявили в региональном Роспотребнадзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, за неделю заболело 400 калининградцев. Большинство из них жаловались на симптомы ОРВИ, однако у них был выявлен COVID-19. Девять человек госпитализированы.

Как отмечается, это самый высокий показатель за последние три месяца.