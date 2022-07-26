Чебоксары, 26 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии в ДТП на дороге Кугеси — Атлашево пострадали четверо детей. По данному факту проводится проверка, ход которой взят прокуратурой на контроль, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 26 июля около 10:00. Предварительно правоохранители установили, что на трассе Кугеси — Атлашево водитель «Лады Калина» не уступила дорогу «Газели», идущей по главной дороге.

«По предварительным данным, 39-летняя женщина во время движения со стороны Новочебоксарска при выезде со второстепенной дороги не пропустила «Газель», которая двигалась по главной дороге», — полагают в МВД по Чувашии.

В прокуратуре отмечают, что в результате столкновения водитель «Жигулей» погибла, в больницу госпитализированы четверо детей, которые находились в легковушке (2007, 2013, 2015 и 2018 годов рождения). Водитель и пассажир «Газели» не пострадали.

По данному происшествию полиция проводит проверку, которая взята прокуратурой на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вступил в силу обвинительный приговор водителю, который устроил гонки в деревне со смертельным исходом: на скорости 140 км/ч он врезался в дерево и газопровод.

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