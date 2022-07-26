Уинстон-Сейлем, США, 26 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Американская футболистка, двукратная олимпийская чемпионка Хоуп Соло получила условный срок в виде двух лет лишения свободы за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом 26 июля сообщает The New York Times.

Пьянство за рулём

31 марта 40-летнюю Соло нашли уснувшей за рулём машины на стоянке супермаркета в Уинстон-Сейлеме. При этом на заднем сидении автомобиля спали два её ребёнка.

Соло была задержана после того, как отказалась пройти тесты на трезвость. Полицейский, почувствовавший сильный запах алкоголя, получил ордер на сбор образца крови. В результате выяснилось, что уровень алкоголя в крови Соло превышал установленную законом штата норму в три раза.

Футболистка признала свою вину. Приговор подразумевал 30 дней реального заключения, но суд засчитал в этот срок тот период, что она находилась в реабилитационном центре.

Теперь Соло в течение двух лет испытательного срока должна посещать нарколога и проходить лечение, назначенное судом. Кроме того, её обязали сдать водительские права.

Соло выступала на позиции вратаря и завершила карьеру в 2016 году. В составе сборной США она стала чемпионкой Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, а также чемпионкой мира (2015) и серебряным призером (2015) мирового первенства.