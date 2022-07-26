Таллин, , 13:31 — REGNUM Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон пообещала «порадовать» хорошими новостями СМИ в ближайшее время, заявив, что есть надежда, что европейские политики достигнут соглашения о солидарном сокращении потребления газа.

Энергетика Администрация Липецкой области

Как сообщила пресс-служба бюро еврокомиссара, встреча министров энергетики и ответственных за вопросы энергетики в странах-членах Евросоюза проходит во вторник, 26 июля. Еврокомиссар от Эстонии Симсон отметила, что у стран ЕС разные стартовые позиции, и «дискуссия ожидается интересными», но она ожидает политического соглашения уже в самое ближайшее время.

В отношении исключений, запрошенных некоторыми европейскими странами, Симсон заявила, что комиссия получила их всего лишь восемь недель назад и зависимость государств от газа очень неоднородная.

«Каждая единица газа, которую мы не используем, может помочь другим странам ЕС, столкнувшимся с очень трудными проблемами», — отметила Симсон.

Она добавила, что страны ЕС заранее сокращают спрос и продолжают заполнять газовые хранилища. «Это поможет нам сократить разрыв между спросом и предложением в будущем», — добавила Симсон.