Калат, Афганистан, 26 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека погибли и 43 получили ранения в результате автоаварии с участием автобуса в Афганистане. Об этом сообщил Абдул Хаким Хакими, глава департамента здравоохранения афганской провинции Забуль, передаёт телеканал Afghanistan International.

Kaatjem Авария

Он уточнил, что автобус перевернулся на разрушенной наводнением дороге в уезде Шахре-Сафа провинции Забуль. По крайней мере, ещё один человек числится пропавшим без вести.

Все трое погибших — женщины.

Напомним, этим летом в Афганистане прошли проливные дожди и разрушительные наводнения. В отдельных статистических данных, опубликованных официальными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и агентствами ООН по оказанию помощи в Афганистане, подтверждается, что в результате этих наводнений в разных провинциях погибли десятки человек.