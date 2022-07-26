Новая Усмань, Воронежская область, , 13:53 — REGNUM Строительство общеобразовательной школы на 1101 место в Новой Усмани Новоусманского района Воронежской области близко к завершению. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе правительства региона. На данный момент готовность школы составляет 98,5%.

Новая школа Пресс-служба правительства Воронежской области

Строительство ведётся в рамках национального проекта«Жилье и городская среда». В новой школе обучение будет вестись по программа начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования с возможностью углубленного и индивидуального обучения. В здании размещено 44 многофункциональных класса, специализированные кабинеты и универсальный спортивный зал. Здесь предусмотрены и рекреационные зоны.

«Строительные работы школы на 1101 место уже на завершающей стадии. Сейчас на пришкольной территории устанавливаются малые архитектурные формы, спортивные тренажеры, завершается благоустройство и озеленение», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Он сообщил, что уже полностью готово футбольное поле, установлены спортивные трибуны на 200 мест, комплексная спортивная площадка с современным покрытием.

Как напоминает корреспондент ИА REGNUM, в Воронеже в рамках нацпроекта «Образование» ведётся строительство мега-школы на три тысячи мест. Готовность объекта составляет около 45%.