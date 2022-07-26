Владимир, 26 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Во Владимирской области 26 июля выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки госпитализированы два человека. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 678 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 814 пациентов, в том числе три — за последние сутки.

За весь период скончались 3497 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.