Таллин, , 13:27 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Находящаяся у власти в Эстонии Реформистская партия была вынуждена ради сохранения места в новом кабинете министров пойти на уступки партнерам по коалиции — партии «Отечество» и Социал-демократической партии. Об этом политолог Мартин Мёльдер написал в комментарии для портала новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Он напомнил, что в последний раз в таком составе правительство Эстонии существовало до осени 2016 года, но нынешняя «пересборка» выглядит совсем иначе. Реформисты явно не занимаются «реальной политикой», предпочитая сохранить существующее положение даже путем передачи части полномочий другим партиям в правительстве.

«Во-первых, мы видим, что позиция двух младших партнеров партии премьер-министра в этом правительстве гораздо лучше и сильнее. Социал-демократы и, в особенности, «Отечество», добились включения в политическую программу нового правительства очень важных для себя тем», — написал политолог.

К таким темам он отнес увеличение семейных пособий, реформу рынка электроэнергии, переход на эстоноязычное образование, повышение не облагаемого подоходным налогом минимума и реформу системы социального обеспечения.

«На этом фоне, по сути, нет ни одной существенной политики, которая была бы исключительным вкладом Партии реформ в правительственную повестку. Безопасность, на которую ставился акцент, на данный момент является важным вопросом для всех политических партий», — считает Мёлдер.

Мёлдер считает, что «создается впечатление, что главное желание и цель Реформистской партии заключались в том, чтобы удержать кресло премьер-министра и создать новое функционирующее правительство под своим руководством».