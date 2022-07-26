Кишинёв, 26 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Молдавии сооснователь партии «Платформа Достоинство и правда» (ПДП) Александр Слусарь упрекнул Партию социалистов и Партию коммунистов за сотрудничество со соратниками опального молдавского бизнесмена Илана Шора. Данное заявление Слусарь разместил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чурбан Илан Шор

Политик прокомментировал серию акций протеста, на которых вместе выступали представители разных партий и требовали отставки правительства. Кроме того, экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что любая партия, которая может сменить действующую власть, будет лучше.

«У меня сотни претензий к действующей власти, полной некомпетентности, бессилия, а местами и коррупции. У нас катастрофа в экономической сфере, — написал Слусарь. — Но поддерживать вора-Шора в качестве альтернативы было бы неловко!»

По мнению лидера ПДП, партия «Шор» якобы занимается только воровством и замешена в ряде скандалов. Слусарь заявил, что против такой широкой антиправительственной коалиции.

Напомним, на протяжении последних месяцев оппозиционные партии проводят протесты из-за стремительного ухудшения положения в республике. Додон заявил, что ожидает ближайшей зимой проведения досрочных президентских выборов.