Минск, 26 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Сложившаяся в настоящее время в мире ситуация с продовольствием является неопределенной и серьёзной. Об этом 26 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе селекторного совещание по уборочной кампании, его слова приводит пресс-службы белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Ситуация в мире с продовольствием весьма неопределенная. Подчеркиваю, абсолютно неопределенная. В связи с ошалевшей ситуацией в мире, если откровенно говорить, мы не знаем, что будет завтра, и это самое опасное», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что из-за этого нельзя отбрасывать возможность возникновения голода и его последствий, а потому Белоруссия должен воспользоваться прекрасными погодными условиями, которые наблюдаются в нынешнем году.

«И, что немаловажно, я бы сказал, очень важно, мы в этом году, если сработаем хорошо, можем прилично заработать и поправить экономику сельского хозяйства. Словом, ситуация очень серьезная и, я бы сказал, чрезвычайная с точки зрения организации работ на селе», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике необходимо усилить работу по охране животного и растительного мира.