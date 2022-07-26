В Госдуме ожидают очередного снижения ключевой ставки ЦБ до конца 2022 года
Москва, 26 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Нынешний размер ключевой ставки Центробанка в 8% может быть снижен до конца 2022 года, заявил корреспондентуИА REGNUM 26 июля зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынкуАркадий Свистунов (ЛДПР).
Ранее Банк России резко снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых. В Центробанке пояснили, что уровень прироста потребительских цен в России остается низким и способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.
По словам Свистунова низкий спрос нужно каким-то образом разогревать и сделать это можно с помощью бюджетного стимулирования или понизив ставку с тем, чтобы кредитование шло более активными темпами.
«Пространство для снижения ставки есть однозначно. Я думаю, что она будет понижаться еще до конца года», — заключил депутат.