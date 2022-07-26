Москва, 26 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Нынешний размер ключевой ставки Центробанка в 8% может быть снижен до конца 2022 года, заявил корреспондентуИА REGNUM 26 июля зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынкуАркадий Свистунов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Ранее Банк России резко снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых. В Центробанке пояснили, что уровень прироста потребительских цен в России остается низким и способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.

По словам Свистунова низкий спрос нужно каким-то образом разогревать и сделать это можно с помощью бюджетного стимулирования или понизив ставку с тем, чтобы кредитование шло более активными темпами.

«Пространство для снижения ставки есть однозначно. Я думаю, что она будет понижаться еще до конца года», — заключил депутат.