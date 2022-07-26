Белгород, , 13:35 — REGNUM Более 800 тысяч рублей незаконно получил из Пенсионного фонда сотрудник Белгородской таможни, сообщила 26 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Справка об инвалидности Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Социальные выплаты мужчина получал на основании ложных документов об инвалидности. Справку он получил в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области. Мошенничество вскрылось, суд назначил сотруднику таможни два года лишения свободы условно с возмещением ущерба бюджету. Приговор вступил в законную силу.

Преступление выявлено в рамках расследования коррупционной деятельности должностных лиц Главного бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области. По данным следствия, в учреждении незаконно выдавали справки об инвалидности, что по предварительной оценке нанесло ущерб бюджету РФ на сумму свыше 500 млн рублей.