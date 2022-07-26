Белгород, 26 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Более 800 тысяч рублей незаконно получил из Пенсионного фонда сотрудник Белгородской таможни, сообщила 26 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Справка об инвалидности

Социальные выплаты мужчина получал на основании ложных документов об инвалидности. Справку он получил в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области. Мошенничество вскрылось, суд назначил сотруднику таможни два года лишения свободы условно с возмещением ущерба бюджету. Приговор вступил в законную силу.

Преступление выявлено в рамках расследования коррупционной деятельности должностных лиц Главного бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области. По данным следствия, в учреждении незаконно выдавали справки об инвалидности, что по предварительной оценке нанесло ущерб бюджету РФ на сумму свыше 500 млн рублей.