Вашингтон, 26 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Сеть выложили трейлер картины «Тар» режиссёра Тодда Филда. Об этом сообщило издание «Афиша Daily» 26 июля.

Кадр из трейлера Кейт Бланшетт в фильме «Тар» режиссёра Тодда Филда

В опубликованном ролике зрителей знакомят с главной героиней — женщиной-дирижёром по имени Лидия Тар, которую сыграла Кейт Бланшетт. В фильме также появятся Нина Хосс, Ноэми Мерлан, Марк Стронг, Джулиан Гловер, Аллан Кордунер и другие.

Напомним, премьера ленты «Тар» намечена на 7 октября 2022 года. Появится ли фильм в России — неизвестно.