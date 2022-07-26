Бухарест, , 13:24 — REGNUM С момента начала специальной операции Российской Федерации на Украине на румынскую территорию въехали в общей сложности более 1 млн украинских граждан. Об этом, как передает бухарестский телевизионный канал Digi24, заявил 26 июля президент Румынии Клаус Йоханнис в Бухаресте.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

При этом, по словам Йоханниса, из них официальный статус беженца в стране получили всего 90 тыс. человек.

«Румыны открыли свои сердца и дома», — констатировал, в частности, он.

Глава румынского государства подчеркнул, что в настоящее время Румыния нуждается в дополнительной рабочей силе, и переселенцы с Украины «могли бы восполнить образовавшийся пробел». В то же время, как утверждают независимые эксперты, украинцы крайне неохотно соглашаются на низкооплачиваемый труд, предпочитая жить на выдаваемые им за счет румынских налогоплательщиков пособия.