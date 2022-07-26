Москва, 26 июля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В районе Славянска, Краматорска и Константиновки сосредоточено около 30 тыс. украинских военных. Об этом 26 июля заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв в эфире «Первого канала».

Иван Шилов ИА REGNUM Славянск

«Предварительно я могу сказать, что концентрация в районе Славянска, Краматорска, Константиновки — порядка 30 тыс., если не больше», — сказал Киселёв.

Он добавил, что эта цифра может быть в разы больше с учётом того, что там присутствуют ещё и иностранные наёмники.

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