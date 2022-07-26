Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM Студент Университета ИТМО в Санкт-Петербурге Захар Яковлев стал обладателем семи медалей в пятом сезоне олимпиады «Я — профессионал»: четыре золотых, серебряная и две бронзовые. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Сергей Кириенко и Захар Яковлев АНО «Россия — страна возможностей»

Захар Яковлев в этом году окончил бакалавриат на Физическом факультете и занимается квантовыми технологиями. Молодой человек участвует в олимпиаде «Я — профи» со второго сезона, выиграв 10 дипломов различной категории, две серебряные и три бронзовые медали, а в пятом сезоне к 10 дипломам добавилось еще семь медалей. В юбилейном сезоне состязания Захар завоевал золотые медали по направлениям «Лазерные, плазменные и радиационные технологии», «Математическое моделирование», «Физика», «Физика и технологии уникальных научных установок класса «мегасайенс», стал серебряным медалистом по направлению «Квантовые технологии» и получил бронзовые медали в направлениях «Математика» и «Ядерные физика и технологии». Помимо статуса медалиста, молодой человек является победителем в направлении «Программирование и информационные технологии» и призером по направлению «Искусственный интеллект».

В июне этого года в Москве состоялась церемония награждения золотых медалистов пятого сезона олимпиады «Я — профессионал», где первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил награду абсолютному рекордсмену олимпиады Захару Яковлеву.

«Изначально я участвовал только по направлениям физики, информатики и математики. По этим предметам мне нравится сам процесс участия в олимпиадах, поэтому я стараюсь участвовать во всех. На старших курсах увидел в «Я — профи» много смежных направлений, решил попробовать свои силы и в них. Тем более, что в олимпиадах с хорошими призами особенно приятно участвовать», — говорит студент Университета ИТМО.

Захар занимается физикой с шестого класса, поэтому задания в состязании для него были интересны, а увлечение наукой со школьной скамьи помогло ему стать обладателем медалей.

«У олимпиадных заданий, в отличие от научных, есть одна особенность: они всегда имеют единственно правильное решение и используют известные из условия величины. Поэтому часто можно качественно понимать суть процесса и догадываться, даже без знания определенных терминов. Но нужно помнить, основными всегда остаются знания из школы и университета, на них и основываются дальнейшие рассуждения», — рассказал семикратный медалист пятого сезона.

Он рассказывает, что начал участвовать в олимпиадах еще в школе, но отправной точкой в олимпиадном движении стал пятый класс. Тогда он начал ходить в школьный кружок по математике в лицее «Физико-техническая школа», хотя учился в обычной общеобразовательной школе с углубленным изучением английского языка. Затем в шестом классе к занятиям в кружке добавилась физика и информатика, и примерно с этого времени он начал участвовать в школьных олимпиадах по физике, применяя знания, полученные в кружке.

Молодой человек является участником и Международной олимпиады по физике, он отмечает, что достижения в олимпиаде — это в большей степени про уверенность в собственных силах и понимание своих возможностей: «Олимпиада повлияла больше на самоощущения, нежели непосредственно на жизнь и профессиональную деятельность». В одиннадцатом классе он получил на ней золото, заняв восьмое место. Помимо этого, он получил золото на Азиатской олимпиаде школьников по физике и на командных Международных соревнованиях школьников по математике (Singapore International Mathematics Challenge).

Захар Яковлев собирается продолжить обучение в магистратуре ИТМО, также он работает лаборантом в секторе теории квантовых когерентных явлений в твердом теле Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук.