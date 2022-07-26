Москва, 26 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Украинские власти практически открыто признают, что бороться за Донбасс и его жителей не собираются. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 26 июля выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«И у ВСУ, и у руководства Киева есть чёткое понимание того, что есть те границы, до которых можно отступать. Донецкая и Луганская Народные Республики, считают они, является той территорией, которую можно смело отдавать. Стоит учесть, что жители Донбасса уже давно не считают себя украинцами. Соответственно, власти Киева их не видят в будущем страны. Поэтому здесь не только деморализация духа ВСУ, но уже и в украинских диалогах есть полное отторжение и населения, и территорий, которые не будут частью Украины после окончания специальной военной операции», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов выразил уверенность в полном освобождении Донецкой Народной Республики от украинских войск до конца августа 2022 года.

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